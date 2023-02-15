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В поселении Филимонковском построят дом на 569 квартир 

Никита Худяков
Город
В поселении Филимонковском построят дом на 569 квартир 
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, поселение Филимонковское, квартал № 76 Карта всех событий

В составе жилого комплекса «Середневский лес» в поселении Филимонковском будет возведен корпус на 569 квартир с подземным паркингом. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Объект будет расположен в поселении Филимонковском на территории бывшей Марьинской птицефабрики. Девелопер начинает новую очередь строительства жилого комплекса близи Валуевского лесопарка. Площадь девятиэтажного дома составит около 42,2 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

По словам Войстратенко, на двух подземных этажах разместятся хозяйственные кладовые для жильцов и автомобильный паркинг. Отмечается, что к дому планируется пристроить одноэтажную часть, в которой разместятся кафе, магазины и предприятия бытовых услуг. Фасады здания будут облицованы керамической плиткой, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры построят в поселении Сосенском. В частности, предусмотрено возведение учебного блока, состоящего из школы на 250 мест и детского сада на 125 детей. Общая площадь всех строений составит порядка 96 тысяч квадратных метров.

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