Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации 

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил признать утратившим силу закон о первом президенте республики и лидере нации. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

После отмены закона о первом президенте в отношении бывшего Нурсултана Назарбаева будут действовать положения закона «О президенте Республики Казахстан», которые регулируют вопросы обеспечения превелегиями всех бывших лидеров страны. В частности, Назарбаев больше не сможет пользоваться специальным подразделением службы государственной охраны и канцелярией со штатом сотрудников.

Уточняется, что бывший глава государства сможет присутствовать на совместных заседаниях палат парламента, государственных праздниках и иных мероприятиях, проводимых властями, передает официальный сайт президента Республики Казахстан.

В январе лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента страны и назначил на 19 марта внеочередные выборы парламентариев.

Недавно власти Казахстана ужесточили процесс оформления документов на постоянное проживание для иностранцев. В связи с поправками теперь для оформления названного документа потребуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания на территории страны.