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Аналитик Муртазин объяснил, к чему может привести блокировка телефонов

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик Муртазин объяснил, к чему может привести блокировка телефонов
Фото: Unsplash

Китайский производитель бытовой электроники Realme опроверг сообщения о блокировке телефонов у россиян. Ведущий аналитик Эльдар Муртазин объяснил, почему разработчики не пойдут на такой шаг.

По словам специалиста, он пообщался с представителями компаний. Они отметили, что не планируют блокировать телефоны.

— Информация о блокировке телефонов на фоне ограничений для россиян — фейк, — подчеркнул Муртазин в комментарии «Радио 1».

Аналитик добавил, что блокировка телефона аналогична краже, поэтому компании не могут допустить конфликта мирового масштаба.

В настоящее время на российском рынке образовался профицит ноутбуков в миллион штук. Там представлены как китайские бренды, так и российские, американские и тайваньские, сообщили участники рынка. О том, с чем связано возникновение профицита и как он отразится на стоимости гаджетов, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

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