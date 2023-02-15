Перехватывающая парковка у метро «Домодедовская» откроется 17 февраля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное Карта всех событий

Перехватывающая парковка № 9226 у метро «Домодедовская» откроется после переобустройства 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Специалисты провели работы по замене наружного освещения, а также обновили асфальт и бордюры, после чего нанесли новую дорожную разметку.

— Теперь вы снова можете оставлять автомобили на парковке и комфортно пересаживаться на городской транспорт, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что парковка на всех столичных улицах в период с 23 по 25 февраля будет бесплатной. По его словам, в указанные дни подобная инициатива коснется и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин пояснил, почему многие водители нарушают правила парковки. Он отметил, что это вопрос водительской этики, однако не все так однозначно.