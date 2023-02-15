«Градус повышался»: избивший женщину психолог Дас извинился за свой поступок

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Специалист по семейным отношениям и писатель Сатья Дас, недавно избивший на одном из своих семинаров женщину, принес извинения.

— В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, — заявил он.

Дас подчеркнул, что ничего из этого его не оправдывает, а сам он очень сожалеет о своем поступке. Он принес извинения лично от себя и от своей команды. Инцидент станет для него точкой роста, написал Сатья Дас в своем Telegram-канале.

Сатья Дас избил женщину, которая пришла для решения проблем на его лекцию в Великом Новгороде. Женщина посетила мероприятие вместе с мужем, чтобы решить семейные трудности.

В какой-то момент она неожиданно начала кричать и нецензурно выражаться. Дас пытался успокоить женщину, но все попытки разрешить ситуацию провалились. В итоге сотрудники охраны вывели из помещения супруга слушательницы, а сам психолог ударил женщину ее же сумкой.