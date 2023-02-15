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Эстония депортировала организатора «Бессмертного полка»

Евгений Силаев
В мире
Эстония депортировала организатора «Бессмертного полка»
Фото: shutterstock

Организатора акций «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина депортировали из страны. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Отмечается, что Чаулин добровольно уехал из страны. Представители эстонского ведомства заявили, что он «распространял враждебную пропаганду Российской Федерации».

— Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля, — цитирует сообщение департамента полиции РИА Новости.

7 февраля лидер Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла балтийской республики в России Маргуса Лайдре.

В свою очередь российское руководство приняло решение понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Москвой.

Одним из последних шагов в данном направлении, как считают в ведомстве, стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине. Как утверждали в МИД Эстонии, целью подобного решения являлось достижение паритета в количестве должностей в посольстве.

Эстония Бессмертный полк Депортация
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