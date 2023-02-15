Александр Козлов: Формирование транспортного каркаса ТиНАО создаст новые экономические возможности

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Формирование транспортного каркаса ТиНАО даст стимул развитию экономики прилегающих территорий. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Процесс интеграции новых городских территорий в общую транспортную систему города сближает поселения, дает возможность ездить по быстрым, новым маршрутам, создает связки, которые сокращают время в пути. Но самое главное — развитая дорожная сеть оказывает влияние на развитие экономических возможностей, — сказал он.

По словам Козлова, создание транспортного каркаса ТиНАО даст задел на перспективу в развитии города. Он отметил, что новые территории будут играть в этом немаловажную роль, поэтому строительство в данный момент имеет приоритетное значение.

В 2023 году планируется открытие отрезка дороги «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», которая продолжит участок «Калужское шоссе — деревня Яковлево», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в ТиНАО построят жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры.