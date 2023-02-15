Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ задержала украинца, устроившего диверсии на Московской железной дороге

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ задержала украинца, устроившего диверсии на Московской железной дороге
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, диверсанта 1977 года рождения завербовали в городе Быдгощ на территории Польши, подготовили в Риге и в конце ноября 2022 года забросили на территорию России под видом беженца для получения гражданства.

В столице он по заданию СБУ совершил две диверсии. Мужчина ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Сотрудники ФСБ проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Другого пособника террористов силовики задержали в Ростове-на-Дону. Гражданин Украины под видом беженца приехал в город и осуществлял пропагандистскую деятельность.

ФСБ Москва Железные дороги СБУ Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте