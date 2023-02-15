ФСБ задержала украинца, устроившего диверсии на Московской железной дороге

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в среду, 15 февраля.

По данным ведомства, диверсанта 1977 года рождения завербовали в городе Быдгощ на территории Польши, подготовили в Риге и в конце ноября 2022 года забросили на территорию России под видом беженца для получения гражданства.

В столице он по заданию СБУ совершил две диверсии. Мужчина ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Сотрудники ФСБ проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Другого пособника террористов силовики задержали в Ростове-на-Дону. Гражданин Украины под видом беженца приехал в город и осуществлял пропагандистскую деятельность.