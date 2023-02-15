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Отец случайно убил экс-ухажера дочери, сев на него верхом в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Отец случайно убил экс-ухажера дочери, сев на него верхом в Новой Москве
Фото: Pixabay

В жилом доме в поселении Десеновском бывший хоккеист погиб в результате пьяной драки с отцом экс-девушки. Об этом стало известно в среду, 15 февраля.

По предварительным данным, конфликт возник из-за очередного расставания молодой пары, которая была вместе четыре года. Местная жительница бросила 28-летнего мужчину накануне трагедии. Ухажер приехал к ней домой, чтобы поговорить, и стал ждать, пока она выйдет. А чтобы ожидание не было таким мучительным, мужчина прихватил с собой алкоголь.

Спустя время 23-летняя сердцеедка вышла к страдающему молодому человеку. В ходе беседы он вышел из себя и схватил возлюбленную за горло. Девушка вырвалась и убежала в квартиру.

Обиженный ухажер начал стучать в дверь и звонить. На шум вышел 47-летний отец девушки и между мужчинами завязалась драка. Несостоявшийся тесть победил. Пока его дочь вызывала полицию, мужчина удерживал агрессивного возлюбленного на земле, сидя на нем сверху.

К моменту прибытия полицейских оказалось, что молодой человек умер. Позже экспертиза показала, что причиной смерти стала остановка сердца.

Как сообщает «МК», родители погибшего считают, что их сына убили. По их словам, молодой человек не испытывал проблем со здоровьем, так как в прошлом играл в хоккей и бросил спорт только недавно, когда познакомился с девушкой.

При этом жители дома, в котором пара проживала до этого в съемной квартире, отметили, что молодые люди были замечены за употреблением сильнодействующих веществ. Также «возлюбленные» регулярно дрались, поочередно выступая инициаторами конфликтов.

Еще одна ссора на почве ревности произошла в отеле в Дубае. Девушка игрока футбольного клуба «Сочи» Кристиана Нобоа «застукала» его с двумя другими дамами и устроила скандал. Вместо того чтобы извиниться, спортсмен избил возлюбленную.

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