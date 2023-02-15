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Арестович назвал ненавистников русского языка людьми с психологическими отклонениями

Евгений Силаев
В мире
Арестович назвал ненавистников русского языка людьми с психологическими отклонениями
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что противники русского языка в его родной стране имеют психические отклонения. Соответствующее заявление он сделал в среду, 15 февраля.

Арестович считает, что нет связи между языком и взглядами его носителя. Поэтому, утверждает экс-политик, неправильно считать русский язык «языком врага».

— Приписывание русскому языку агрессивности к «украинскости» как «самосвойственного» признака есть неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, что является квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства, — написал Арестович в своем Telegram-канале.

6 февраля Арестович сделал другое резонансное заявление. Экс-советник офиса президента Украины предрек своей стране «корейский сценарий». По его мнению, выйти из конфликта получится не так, как в Киеве планировали полгода назад.

Также он заявлял, что гимн Украины является источником «национальной катастрофы». Таким образом Арестович прокомментировал строки: «Души и тела свои положим за свободу».

Русский язык Украина Психология
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