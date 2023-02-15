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Херш обвинил СМИ и власти США в сокрытии данных о подрыве «Северных потоков»

Евгений Белоусов
В мире
Херш обвинил СМИ и власти США в сокрытии данных о подрыве «Северных потоков»
Фото: shutterstock

Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш раскритиковал ведущие СМИ США, проигнорировавшие его недавнее расследование о взрывах на «Северных потоках» и причастности к этому Вашингтона.

— The New York Times публиковала все, что я писал. Большинство, если не все, — на первых полосах, когда я работал на газету как проводящий расследования журналист с 1972-го по 1979-й. The Washington Post следила за моей карьерой в качестве лояльной оппозиции и опубликовала длинный репортаж обо мне более 20 лет назад, — заявил он.

По словам журналиста, ни одно из этих изданий даже не упомянуло о его последнем расследовании об атаках на газопроводы. Более того, они даже не решились процитировать заявление Белого дома, который официально отрицает обвинения в причастности к взрывам.

Херш пожаловался, что он уже сталкивался с отказом СМИ печатать его материалы. Так, американские СМИ не стали в свое время публиковать материал о преступлениях американских военных во Вьетнаме, передает РИА Новости.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

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