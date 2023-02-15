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Прокуратура защищает права детей, на которых в Дмитрове напали собаки

Евгений Белоусов
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Прокуратура защищает права детей, на которых в Дмитрове напали собаки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прокуратура защищает права детей, которые стали жертвами нападения собак в подмосковном Дмитрове. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 февраля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По ее словам, Дмитровская городская прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту прав девятилетнего мальчика, на которого в январе напала стая бездомных собак.

— В настоящее время администрацией городского округа с привлечением специалистов территориального ветеринарного управления животные обнаружены и помещены в приют, — заявила Короткова.

Прокуратура также проводит работу в отношении владельцев собак, не обеспечивших безопасное содержание питомцев.

Уточняется, что в феврале суд по заявлению прокуратуры взыскал с хозяина животного 50 тысяч рублей в пользу 12-летнего ребенка, которого тоже покусала собака.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что россиянам следует запретить заводить опасных бойцовских собак без специального разрешения.

3 февраля сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино собака напала на двух малолетних детей. По предварительным данным, хозяин собаки не удержал поводок, и животное напало на двух гулявших ребят.

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