СМИ: Украина первая начала использовать воздушные шары для истощения ПВО

Фото: Минобороны РФ

Украина еще в прошлом году начала использовать воздушные шары с отражателями для дезориентации российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 15 февраля, сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на анонимный источник в Военно-воздушных силах Украины.

По словам неназванного спикера, украинская сторона запускала обычные гелиевые шары, предварительно обмотанные фольгой, над российской территорией. Такой шар летел со скоростью ветра, а основная его задача заключалась в дезориентации ПВО России.

Помимо этого, источник рассказал о причастности украинского правительства к инциденту со срабатыванием ПВО недалеко от Ростова-на-Дону в начале января. Тогда глава региона Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны ликвидировала объект в форме шара.

Собеседник издания признал, что эти шары запускали украинские оперативники из восточной части страны. Он также отметил, что Россия после подобных случаев якобы тоже прибегла к запуску таких объектов, передает РИА Новости.

До этого представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченные над Киевской областью, были запущены Россией в качестве обмана для истощения и отвлечения украинских ПВО.