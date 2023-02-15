Представитель ВВС Украины Игнат обвинил Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО

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Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченные над Киевской областью, были запущены Россией в качестве обмана для истощения и отвлечения украинской противовоздушной обороны (ПВО).

— Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет, — это не зонд, не аэростат. Это просто воздушный шар, который несет кусок металла... Для чего делают: хотят, чтобы по ним «работали», используют их как ложные цели, — заявил Игнат.

Он также добавил, что в тандеме с этими объектами можно использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы замаскировать БПЛА, передает РИА Новости.

Накануне Юрий Игнат заявил, что над территорией Украины были обнаружены воздушные шары неизвестного происхождения.

В последние дни над территорией ряда стран было сбито несколько неопознанных летающих объектов. Ситуация привлекла внимание как западных, так и российских СМИ. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему такие объекты стали появляться в небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром.