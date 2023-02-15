Музей Победы пригласил москвичей на онлайн-программу ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы на своем сайте представит тематическую онлайн-программу ко Дню защитника Отечества. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости виртуального пространства увидят десятки подлинных раритетов из фондов Музея Победы: исторические документы, приказы о награждении, почетные грамоты и телеграммы, страницы газет, фотографии и праздничные открытки времен войны.

Любителям техники и оружия придутся по душе передачи «Интересно об оружии» и «Оружие и его создатели». Также гости увидят лучшую пушку Великой Отечественной войны ЗиС-3 и узнают исторические факты об орудии.

Онлайн-зрителей также приглашают на просмотр авторского документального фильма «Стальная дивизия. Октябрь сорок первого...» об одном из малоизвестных эпизодов Битвы под Москвой. А в конце программы в честь праздника покажут концерт духового оркестра студентов института «Академия имени Маймонида».

До этого сообщалось, что мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».

Также в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.