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Украинские диверсанты пытаются взять в плен бойцов ЧВК «Вагнер». В плену их подвергают жестоким пыткам. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена российский солдат Дмитрий Галкин.

— Вышел с позиций в магазин, и меня взяли украинские участники диверсионно-разведывательной группы. Сначала спрашивали где часть, кто, что, как. О вооружении. Танки, артиллерия их интересовала. Было силовое воздействие, пытки. Они думали, что я из группы «Вагнер». Били, подвесили. Тогда я в первый раз услышал, что есть такая организация «Вагнер». Потом в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся, — цитирует его РИА Новости.

Российский военный поделился, что надсмотрщики издевались и истязали его ради забавы.

Украинские бандформирования расстреляли группу медиков, направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых. Об этом 15 февраля сообщил военно-политический эксперт, советник временного исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Он отметил, что украинские солдаты не впервые наносят удары по медикам, аналогичные случаи были зафиксированы и на других участках фронта.