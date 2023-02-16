La Nacion: В США заинтересовались расследованием въезда в Аргентину беременных россиянок

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Американские власти обратились в суд Аргентины для получения информации по делу о въезде в страну беременных женщин из России. Об этом сообщило издание La Nacion со ссылкой на источники.

— Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд Аргентины для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок. Эта тема может превратиться в дело, которое будет касаться Штатов. Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет, — написано в материале.

В феврале в Аргентине были задержаны в аэропорту шесть беременных женщин из РФ, им отказывали во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная ими цель визита была ложной. Но россиянки смогли опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство российских граждан, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в Аргентине.

Кроме того, ведется расследование в отношении агентств, которые помогают гражданам России с родами в Аргентине и получением документов. Ребенок, рожденный в республике, получает гражданство этой страны. Это дает право родителям тоже претендовать на паспорт Аргентины.

Россиянок, которые отправляются рожать за границу, следует лишать материнского капитала и направить его на повышение рождаемости в стране. Об этом заявила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.