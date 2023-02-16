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Вильфанд предупредил, что сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 сантиметров

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил, что сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 сантиметров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Снегопады и метели ожидают жителей столицы в предстоящие выходные. Сугробы вырастут на 10 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже положенной нормы для данного периода.

— Заметно сугробы подрастут за предстоящие выходные. Снег начнется в субботу, 18 февраля, особенно интенсивно он будет идти во второй половине дня и в ночь на воскресенье, 19 февраля. Может выпасть не менее 7-8 миллиметров осадков. Это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 сантиметров. Их высота будет превышать нормальные показатели, — сообщил синоптик.

Вильфанд добавил, что снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 17 метров секунду, поэтому ожидаются и метели, передает ТАСС.

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ближайшие выходные. Так, 18–19 февраля в столице ожидается сильная метель, сугробы могут вырасти на 5–10 сантиметров. Также синоптики прогнозируют очень низкое давление — 726 миллиметров ртутного столба.

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