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Синоптики предупредили москвичей о сильных метелях в выходные

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о сильных метелях в выходные
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ближайшие выходные.

Так, 18–19 февраля в Москве ожидается сильная метель, сугробы могут вырасти на 5–10 сантиметров. Также синоптики прогнозируют очень низкое давление — 726 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице к концу недели. Во второй половине недели в Москве ночью похолодает до минус 13 градусов, а днем — до минус 7 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной. Он отметил, что обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы в конце марта.

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.

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