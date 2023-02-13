Вильфанд предупредил о похолодании в столице к концу недели

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Во второй половине недели в столице похолодает до минус 13 градусов, температура будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Во второй половине недели температура в Москве понизится, начиная с четверга, 16 февраля, ночью будет от минус 6 до минус 11 градусов, а с пятницы по воскресенье, с 16 по 19 февраля, прогнозируется от минус 8 до 13 градусов, а днем — 2-7 градусов мороза, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такая температура на 2 градуса ниже климатической нормы, передает РИА Новости.

До этого Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на День святого Валентина.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной. Он отметил, что обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы в конце марта. По его словам, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил он.