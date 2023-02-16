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ТВ-3 вырезал сцену с Брежневой из сериала «Мажор»

Юлия Курганова
Общество
ТВ-3 вырезал сцену с Брежневой из сериала «Мажор»
Фото: Youtube / ШАСТУН

Канал ТВ-3 вырезал сцену с певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая отметила, что без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованному ею видео, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с артисткой.

— Брежнева появилась в 10 серии второго сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным, — написала Собчак в Telegram-канале.

Брежнева раскритиковала российскую спецоперации на Украине. Она стала помогать в разгрузке грузовиков с вещами и продуктами для украинских беженцев в Польше.

В октябре прошлого года экс-солистка поп-коллектива «ВИА Гра» Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, первое ее выступление в составе музыкального коллектива прошло в Санкт-Петербурге, хотя все девушки были украинками.

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