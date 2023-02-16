Диетолог Соломатина назвала самый опасный напиток для пожилых людей

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Сладкая газированная вода является самым опасным напитком для людей старше 60 лет. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Пожилым людям опасно пить газированные напитки, так как может резко подскочить уровень сахара в крови, — рассказала она.

Специалист добавила, что сладкие напитки способствуют набору лишнего веса. Она объяснила, что когда человек выпивает стакан газированного напитка, то сахар оказывается в крови, и его необходимо быстро израсходовать. Однако пожилые люди не сильно подвергаются нагрузкам, поэтому сахар переходит в жир, который откладывается в области живота.

Также, по словам врача, от сладкой газировки страдает и печень. Этот орган начинает заплывать жиром и дальше уже не способен нормально функционировать.

— Еще в газировке есть ортофосфорная кислота, она является антагонистом кальция, то есть выводит его из организма. Для пожилого человека потеря кальция очень опасна. У него он вымывается значительно быстрее, чем у молодых людей. Могут быть переломы на ровном месте, — предупредила Соломатина.

Кроме того, сладкие напитки могут ускорить рост раковой опухоли, отметила диетолог в беседе с «Москвой 24».

Китайские врачи обнаружили болезнь Альцгеймера у 19-летнего студента. Медики выяснили, что молодой человек испытывал сложности с концентрацией, чтением и выражением собственных эмоций. «Вечерняя Москва» узнала, что могло спровоцировать развитие опасного недуга. Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, как правило, болезнь Альцгеймера является наследственным недугом. И нет ничего удивительного в том, что он может проявляться как у пожилых, так и у молодых людей.