Тревожность, кашель и одышка: кардиолог Кондрахин перечислил семь неочевидных симптомов инфаркта
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Сердечный приступ — это тяжелое патологическое состояние, которое сопровождается недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, развитием ишемии и некроза. Какие еще симптомы предупреждают о развитии опасного недуга, «Вечерняя Москва» узнала у врача-кардиолога Андрея Кондрахина.
По его словам, первичными признаками сердечного приступа являются характерная жгучая боль в области груди, которая усиливается во время физических нагрузок и активных телодвижений.
— Боль давящая, жгучая и интенсивная, ее невозможно ослабить, изменив положение тела, — сказал Кондрахин.
Усиливается она, по словам спикера, при нагрузках, поднятии тяжестей или активных физических действиях. Но при уменьшении нагрузки боль может стихать и даже исчезать.
Если пациент не обращается к специалисту, то в дальнейшем боль начинает появляться даже в спокойном состоянии.
— Болевые симптомы начинают отдавать в лопатку, руку, живот, возникает одышка. Боль настолько сильная может быть, что человек быстро выматывается и теряет силы, — подчеркнул кардиолог.
Если в течение нескольких дней и месяцев не обращать внимания на эти серьезные признаки, то приступы начнут усиливаться и перерастут в нестабильную стенокардию, а потом и в инфаркт, уточнил собеседник «ВМ».
Эксперт отметил, что среди прочих симптомов приступа также выделяют повышающуюся тревожность, скачки артериального давления, ощущение нехватки воздуха, зевоту и кашель. В таких случаях стоит в срочном порядке обратиться к врачу, заключил спикер.