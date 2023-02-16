Тревожность, кашель и одышка: кардиолог Кондрахин перечислил семь неочевидных симптомов инфаркта

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Сердечный приступ — это тяжелое патологическое состояние, которое сопровождается недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, развитием ишемии и некроза. Какие еще симптомы предупреждают о развитии опасного недуга, «Вечерняя Москва» узнала у врача-кардиолога Андрея Кондрахина.

По его словам, первичными признаками сердечного приступа являются характерная жгучая боль в области груди, которая усиливается во время физических нагрузок и активных телодвижений.

— Боль давящая, жгучая и интенсивная, ее невозможно ослабить, изменив положение тела, — сказал Кондрахин.

Усиливается она, по словам спикера, при нагрузках, поднятии тяжестей или активных физических действиях. Но при уменьшении нагрузки боль может стихать и даже исчезать.

Если пациент не обращается к специалисту, то в дальнейшем боль начинает появляться даже в спокойном состоянии.

— Болевые симптомы начинают отдавать в лопатку, руку, живот, возникает одышка. Боль настолько сильная может быть, что человек быстро выматывается и теряет силы, — подчеркнул кардиолог.

Если в течение нескольких дней и месяцев не обращать внимания на эти серьезные признаки, то приступы начнут усиливаться и перерастут в нестабильную стенокардию, а потом и в инфаркт, уточнил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что среди прочих симптомов приступа также выделяют повышающуюся тревожность, скачки артериального давления, ощущение нехватки воздуха, зевоту и кашель. В таких случаях стоит в срочном порядке обратиться к врачу, заключил спикер.