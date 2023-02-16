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Воспитателей детсада в Киеве задержали по подозрению в пытках детей

Юлия Курганова
В мире
Воспитателей детсада в Киеве задержали по подозрению в пытках детей
Фото: Pixabay

Четыре воспитателя коррекционного детского сада в Киеве были задержаны по подозрению в пытках детей. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Уточняется, что задержанные применяли к детям физическое и психологическое насилие. Из-за особенностей развития воспитанники дошкольного учреждения не могли об этом рассказать родителям. Воспитатели закрывали малышей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка при других детях, заставляли долго стоять в неудобном положении, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Воспитателей задержали по подозрению в преступлении по статье «Пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц». Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщает портал «Лента».

14 февраля сообщалось, что женщина избила 12-летнего ребенка в батутном центре в Санкт-Петербурге. По предварительны данным, инцидент произошел на улице Коллонтай в понедельник, 13 февраля. Группа шестиклассников в процессе отдыха повздорила с мальчиком шести лет.

Украина истязания воспитатели Дети Полиция
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