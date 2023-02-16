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Приметы и советы

В Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках

Юлия Курганова
Общество
В Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках
Фото: Unsplash

Представители профильных министерств обсудили возможность вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках дорог на встрече в Государственной думе. За возврат этих штрафов выступили московское правительство и Минтранс РФ.

Представитель столичного правительства Владимир Карпов сообщил, что такой контроль нужен в тоннелях, на эстакадах, вблизи больниц и детских учреждений, а также в тех местах, где необходимо исключить возможность разгона и торможения перед камерами.

— У водителей не должно быть возможности съехать с контролируемого отрезка, — отметил он.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов в качестве аргумента за возврат штрафов сказал, что альтернативные методы борьбы с ДТП исчерпаны.

— Цифры по совершению аварий пугающие. И единственный доступный метод на федеральных трассах — это установка автоматических дорожных камер, — заявил он изданию Autonews.ru.

Новые поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вступили в силу в 2023 году, предусматривают новые штрафы для водителей. За какие именно нарушения теперь будут наказывать автомобилистов — рассказывает «Вечерняя Москва».

Госдума Водители Правительство Москвы превышение скорости Минтранс
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