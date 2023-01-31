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Российским водителям рассказали о новых штрафах в 2023 году

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Российским водителям рассказали о новых штрафах в 2023 году
Фото: Pexels

Новые поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вступили в силу в 2023 году, предусматривают новые штрафы для водителей. За какие именно нарушения теперь будут наказывать автомобилистов — рассказывает «Вечерняя Москва».

Так, полицейские смогут выписать штраф, если антиблокировочная система тормозов (ABS) не работает. За перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов также предусмотрено взыскание.

Кроме того, штраф получат водители, которые ездят на легковушках и легких грузовиках на летней резине с декабря по февраль, а с июня по август — на зимних шипованных шинах. За неработающие фонари заднего хода, стоп-сигналы, заводской автокорректор фар, а также демонтированный электронный регулятор тормозных усилий также предусмотрены штрафы.

За что еще российских автолюбителей могут привлечь к ответственности, читайте в материале «ВМ».

Если грамотно разговаривать с остановившим сотрудником ГИБДД, то высок шанс, что инспектор просто передумает просить водителя «дунуть в трубочку». Напрямую отказываться от медосвидетельствования нельзя, так как после этого автолюбителя автоматически посчитают нетрезвым, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Михаил Колодочкин.

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