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Politico: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом
Фото: Unsplash

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался, что американские власти не поощряют киевский режим к попыткам вернуть контроль над Крымом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники газеты заявили, что Блинкен озвучил позицию Штатов по этой теме во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Он сказал, что в американской администрации возможное наступление ВСУ на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для Российской Федерации.

Также госсекретарь считает, что попытка вернуть контроль над Крымом может привести к более масштабному ответу Москвы. При этом в администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что окончательное решение о начале подобной операции будут принимать власти Украины, сказано в статье издания.

Вооруженные силы Украины предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область с помощью наступления на Запорожскую область. Об этом 15 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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