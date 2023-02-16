Politico: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом

Фото: Unsplash

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался, что американские власти не поощряют киевский режим к попыткам вернуть контроль над Крымом. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники газеты заявили, что Блинкен озвучил позицию Штатов по этой теме во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля. Он сказал, что в американской администрации возможное наступление ВСУ на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для Российской Федерации.

Также госсекретарь считает, что попытка вернуть контроль над Крымом может привести к более масштабному ответу Москвы. При этом в администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что окончательное решение о начале подобной операции будут принимать власти Украины, сказано в статье издания.

Вооруженные силы Украины предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область с помощью наступления на Запорожскую область. Об этом 15 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.