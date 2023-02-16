Бесплатные экскурсии ко Дню гида подготовили в павильоне «Макет Москвы»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Ко Дню гида в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии 18 и 19 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 16 февраля.

— В ходе экскурсии посетители узнают обо всех возможностях мультимедийного комплекса павильона, истории создания макета и его уникальности, а также познакомятся с историческим центром Москвы и знаковыми объектами города, — рассказал Левкин.

Мероприятия начнутся в 14:15, а предварительная регистрация для посещения не потребуется. В павильоне также подготовили пятиминутные светотехнические шоу. Они будут проходить каждые полчаса с 11:00 до 19:30, за исключением времени, выделенного для экскурсий, передает официальный сайт мэра Москвы.

За 2022 год «Макет Москвы» посетили 442 575 человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. По словам Левкина, в павильоне установлено современное оборудование, а у демонстрационного зала появились технические возможности, среди которых большой бесшовный экран и система панорамного освещения.