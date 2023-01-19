Более 440 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в прошлом году посетили 442 575 человек, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом в четверг, 19 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Кроме того, миниатюрную копию Москвы посещали официальные лица и делегации из посольств Мьянмы, Сирии, Азербайджана, Узбекистана, Никарагуа, Зимбабве, а также представители администраций крупных российских городов и регионов, — рассказал он.

По словам Левкина, в павильоне установлено современное оборудование, а у демонстрационного зала появились технические возможности, среди которых большой бесшовный экран, система панорамного освещения, интерактивная система подсветки и многоканальная звуковая система, передает официальный сайт Москвы.

На ВДНХ завершилась зимняя программа «Добрые каникулы», которая проходила с 25 декабря по 15 января в павильоне № 44 «Кролиководство». Свыше 30 мероприятий было представлено в ходе программы.