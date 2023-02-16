Суточная перевозка сервиса «По пути» в «Сколково» выросла за два месяца на 66 процентов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В инновационном центре «Сколково» суточная перевозка сервиса «По пути» выросла на 66 процентов за два месяца. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— 10 комфортных автобусов перевозят жителей и работников ИЦ до МЦД Сколково и обратно, а еще между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами, — говорится в сообщении.

Сервис работает на территории «Сколково» по будням с 07:00 до 21:00. На данный момент стоимость проезда составляет 56 рублей по банковской карте, которая привязана к приложению «Московский транспорт». В салоне автомобиля есть система климат-контроля, лампочки для чтения, телевизор, USB-зарядки и столики с подставкой для напитков. Кроме того, за безопасность передвижения отвечают системы экстренного торможения и контроля дистанции, а также камеры с обзором на 360 градусов.

Уточняется, что на территории «Сколково» была добавлена новая остановка. Теперь работники НПО «АвалонЭлектроТех» могут добраться до работы на комфортных автобусах.

До этого в Москве подвели итоги годовой работы проекта «Тайный пассажир». Работа специалистов позволяет сокращать интервалы движения, устранять поломки видеоэкранов и аудиосистем, очищать салоны автобусов и трамваев от нелегальной рекламы.