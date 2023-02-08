В Москве подвели итоги годовой работы проекта «Тайный пассажир»

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Проекту «Тайный пассажир» исполнился год — за это время специалисты провели свыше 900 проверок. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Под видом обычных пассажиров наши инспекторы узнают, как долго обычно люди ожидают транспорт, проверяют состояние салонов автобусов и трамваев, а также остановок, — говорится в сообщении.

Работа специалистов позволяет сокращать интервалы движения, устранять поломки видеоэкранов и аудиосистем, очищать салоны автобусов и трамваев от нелегальной рекламы и повышать культуру общения водителей с пассажирами. В общей сложности за все время работы они проверили свыше 11 тысяч транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также москвичам рассказали, что в ТиНАО за последние два года ввели 43 новые остановки. Кроме того, в ТиНАО было запущено пять новых маршрутов и продлено 13 маршрутов городского транспорта. Также специалисты установили около 120 остановок нового типа и запустили сервис персонализированных перевозок «По пути».

Накануне стало известно, что жители и гости столицы совершили свыше 131 миллиона транзакций через автоматы и терминалы по продаже билетов в московском метро за 2022 год. Также в Дептрансе отметили популярность автоматов и терминалов столичного метрополитена: в частности, больше 73 процентов всех операций приходится на пополнение карты «Тройка».