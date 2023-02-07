Свыше 131 миллиона транзакций совершили через терминалы по продаже билетов в московском метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители и гости столицы совершили свыше 131 миллиона транзакций через автоматы и терминалы по продаже билетов в московском метро за 2022 год. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Чтобы пополнить «Тройку», соцкарту или купить «Единый», можно не обращаться в кассы метро, а сделать все онлайн или в автоматах и терминалах по продаже билетов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили популярность автоматов и терминалов столичного метрополитена: в частности, больше 73 процентов всех операций приходится на пополнение карты «Тройка».

Также стало известно, что первые тренажеры поезда «Москва-2020» начали свою работу в столичном метрополитене. Помимо этого, в столице до конца февраля переподготовят еще 200 машинистов для управления самым современным типом подвижного состава. В общей сложности столичное метро получило 11 новых тренажеров поездов «Москва-2020» и «Москва».

Кроме того, специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Так, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены: низкорасположенные кассы и телефоны; пандусы; лифты и подъемники; специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля; возможность оставить заявку на сопровождение сотрудников ЦОМП.