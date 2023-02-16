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Литва заявила о прекращении взаимодействия с Белоруссией по пропуску через границу

Лейла Алиева
В мире
Литва заявила о прекращении взаимодействия с Белоруссией по пропуску через границу
Фото: Unsplash

Литва приняла решение прекратить взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил белорусский погранкомитет.

— По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, — говорится в сообщении.

При этом причины такого решения не уточняются. Документы о сотрудничестве были подписаны в ноябре 2019 года, передает РИА Новости.

Недавно МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Как утверждает внешнеполитическое ведомство, находясь в Белоруссии, канадцы могут столкнуться с «произвольным применением местных законов».

С аналогичным призывом также обратился МИД Франции. Ведомство рекомендовало французам, находящимся в Белоруссии, незамедлительно покинуть страну по автомобильным дорогам через границы с Литвой, Латвией и Польшей.

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