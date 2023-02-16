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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не предпринимает действий на фоне химической аварии в Огайо, сосредоточившись на украинском конфликте. Об этом заявила политический обозреватель Fox News Томи Ларен в Twitter.

— Возможно, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать, — отметила она.

Журналистка подчеркнула, что американский лидер, а также министр транспорта США Пит Буттиджич «куда-то пропали», закрыв глаза на настоящий кризис в Огайо.

В Огайо сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший опасные химические вещества. По данным CNN, как минимум пять вагонов перевозили ядовитый винилхлорид.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему США форсируют боевые действия на Украине. По его мнению, Соединенные Штаты добиваются от Украины более активных боевых действий, чтобы не допустить ее поражения. Последнее обернется для них потерей авторитета на мировой арене.

Западные СМИ заявляют, что США и Евросоюз опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.