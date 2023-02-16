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Приметы и советы

Ученый Пальчиков сообщил об аномальном увеличении вращения скорости Земли

Лейла Алиева
Общество
Ученый Пальчиков сообщил об аномальном увеличении вращения скорости Земли
Фото: Pixabay

Чтобы компенсировать увеличение скорости вращения Земли, к 2028 году придется вычесть одну секунду. Об этом сообщил главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков.

— Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, — это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли. Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году, — отметил он.

По словам специалиста, причины ускорения вращения Земли на данный момент неизвестны. Однако согласно одной из гипотез, это происходит из-за выпадения аномального количества осадков. Среди последствий этого явления Пальчиков назвал то, что 29 июня 2022 года стал самым коротким днем в истории, передает РИА Новости.

Недавно специалисты Техасского университета в Остине обнаружили в недрах нашей планеты новый слой частично расплавленной породы, который играет важную роль в тектонике плит.

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