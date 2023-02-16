Дисфункциональная эмоция: психотерапевт Фомин объяснил, почему некоторые обиды невозможно простить

Фото: Pexels

Любому человеку знакомо чувство обиды, но каждый проживает его по-разному. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал «Вечерней Москве», почему кому-то удается легко забыть даже самые страшные оскорбления или дать отпор обидчику, а кто-то годами копит злобу, отравляя себе жизнь.

По словам специалиста, в основе глубокой обиды чаще всего лежит травматический эпизод, полученный в конфликтной ситуации.

С какой стороны посмотреть

Бывают даже случаи, когда косвенно задетый чьими-то нелестными фразами человек неверно интерпретируют мысль оппонента и строит догадки, приходя к выводу, что окружающие считают его ничтожеством.

Эксперт напомнил о словах древнегреческого философа Эпиктета, который говорил, что человека расстраивают не факты и события, а то, как он смотрит на них.

— И это правда: для кого-то обида ничего не значит, и такой человек испытывает максимум дискомфорт и раздражение, которые быстро проходят. У более впечатлительных обида переходит в дисфункциональные эмоции, — сказал Фомин.

Это означает, что раздражение сменяется гневом и в результате человек неверно интерпретирует произошедшее.

— Например, кто-то меня назвал дураком. Если у меня адекватная оценка своей личности, то я знаю, что это ложь. Я посчитаю такое заявление ребячеством. Но если у человека низкая самооценка и он себя сам считает далеко не интеллектуалом, то на подобные высказывания у него возникнет крайне негативная реакция. А все почему? Потому что оппонент попал в точку, подметив его слабые стороны, которые тот тщательно пытался скрыть, — пояснил спикер.

Искажение реальности

Когда о наших несовершенствах говорят посторонние, это активирует иррациональные установки относительно самих себя. Именно по этой причине многие держат обиды внутри годами, подчеркнул специалист.

— Когда человек слышит оскорбление со стороны, совпавшее с его убеждением, внутри него разворачивается целая когнитивная карта с большим масштабом, потому что обида активировала его собственную установку относительно себя, — продолжил психотерапевт.

Человек начинает думать, что если он сам себя считает глупцом и это видят другие, значит, жизнь бессмысленна, а он не достоин существовать на этой планете.

Искажение реальности и неспособность объективно оценить события приводят иногда к чудовищным последствиям, заметил эксперт.

Однако все не так безденежно, как может показаться, добавил Фомин.

Подобные «вековые» обиды поддаются коррекции, и, как правило, решение лежит на поверхности. Чтобы улучшить ментальное состояние пациента, достаточно трех процедур в кабинете психотерапевта, заключил Фомин.