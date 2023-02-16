Дом по программе реновации с медными фасадами построят в районе Царицыно

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, Кавказский бульвар, 27 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно построят дом по программе реновации. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— В рамках программы реновации мы стараемся создавать качественную средовую застройку, но есть и отдельные примеры, где архитектуру здания можно назвать действительно уникальной. Параметрические фасады дома на Кавказском бульваре имеют сложный паттерн, насыщенный объем и фантастический медный цвет, — рассказал он.

Для отделки новостройки площадью около 12 тысяч квадратных метров специалисты будут использовать алюминиевые кассеты с медным покрытием, а в зоне лоджий — стальные декоративные решетки со сложным узором. Входные группы выполнят в едином стиле, а преобладающими будут медный, черный и белый цвета.

Другой дом по программе реновации построят в районе Крюково. В здании предусмотрено 580 квартир: 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 151 трехкомнатная. Рядом с домом специалисты сформируют проезды, тротуары и пешеходные зоны, установят различные малые архитектурные формы и сформируют наружное освещение.