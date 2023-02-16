Новый маршрут с604 запустят после открытия БКЛ на востоке Москвы

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Москва, метро Сокольники Карта всех событий

В столице появится новый маршрут с604 от станции метро «Сокольники» до станции «Семеновская» после открытия Большой Кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь со Стромынки и Электрозаводской улицы до метро «Семеновская» можно будет доехать без пересадки. Кроме того, с Электрозаводской улицы до метро «Сокольники» автобусы будут ходить каждые восемь минут вместо 13. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» добавили, что с появлением нового маршрута сократится время ожидания автобусов при поездке с Электрозаводской улицы до метро «Электрозаводская».

Также стало известно, что с 18 февраля будут изменены маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменят трассу маршрута № 404: в частности, появится удобный заезд к станции БКЛ метро «Воронцовская».

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовящемся открытии всей БКЛ метро. Также глава города пригласил президента России Владимира Путина на открытие новой ветки метрополитена.