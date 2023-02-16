Роза Сябитова рассказала, что можно подарить мужчине в День защитника Отечества

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народная сваха Роза Сябитова рассказала, что подарить мужчине на 23 Февраля.

Она отметила, что многие считают, что деньги — это плохой подарок. Но она не согласна с этой точкой зрения.

— Если вы хотите что-то подарить мужчине и спрашиваете его об этом, он вполне может сказать: «Можно деньгами, я потом подумаю». И смело дарите ему купюры, почему бы и нет. Не нужно вкладывать в это какой-то другой смысл, — подчеркнула Сябитова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сябитова отметила: если мужчине деньги принесут большую радость, чем традиционные носки. Она призвала не относиться к подаркам формально и отбросить предрассудки.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, что получила от возлюбленного в качестве подарка на 14 февраля микрофон. Такой подарок она выбрала сама, передает ФАН.

При выборе подарка на День всех влюбленных нужно отталкиваться от интересов человека или же от истории отношений с партнером. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.