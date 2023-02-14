Психолог Сулим перечислила самые неудачные подарки на День святого Валентина

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При выборе подарка на День всех влюбленных нужно отталкиваться от интересов человека или же от истории отношений с партнером. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам, не стоит дарить банальные подарки: предметы быта, бритвы, носки и так далее. Эти предметы не вызовут у мужчины особых эмоций. Также не стоит выбирать в подарок вещи, которые часто дарят в вашем окружении.

Чтобы вызвать у человека эмоции, подарок должен быть лично связан с партнером. В таком случае вторая половинка сможет оценить ваше внимание к ней, передает РИАМО.

В свою очередь астролог Екатерина Максимова напомнила, что у каждого представителя Зодиака есть планета-управитель, она хранит ключ к пониманию, каких именно подарков ожидает человек, передает издание argumenti.ru.

Аналитики провели опрос и выяснили, что День святого Валентина не является праздником для 71 процента жителей России. 43 процента респондентов полагают, что этот день пытаются выставить каким-то особенным исключительно ради прибыли от продажи сувенирной продукции, передает Царьград.

День всех влюбленных нужно отмечать в том случае, если отношение к этому празднику положительное. Тем, у кого 14 февраля вызывает не самые хорошие эмоции, лучше отказаться от этой идеи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Наумова.