Олег Артемьев: Автомобили завода «Москвич» будут способствовать развитию каршеринга и такси

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Поездки на такси и каршеринге станут комфортнее в случае поставок произведенных на заводе «Москвич» автомобилей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

— Альтернативы личному автомобилю должны быть комфортными, тогда такие поездки будут привлекательными для пассажиров и пользователей. Поэтому свежая техника должна поступать в автопарки регулярно, и поставки завода «Москвич» обеспечат эту потребность, — сказал он.

Он назвал вопрос регулярного обновления парка такси и каршеринга принципиальным. Парламентарий также напомнил о выпуске электромобилей на заводе «Москвич». Использование таких машин в каршеринге является одним из каналов продвижения экологически чистого транспорта на возобновляемом топливе, цитирует Артемьева агентство городских новостей «Москва».

14 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три тысячи автомобилей марки «Москвич-3» поставят для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время. По его словам, завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.