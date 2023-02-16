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Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро превысила 20 процентов

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро превысила 20 процентов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Сооружения основных конструкций станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро готовы почти на четверть. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы продолжаются в зоне оборотных тупиков, платформы и первого вестибюля, расположенного вблизи парка «Тюфелева роща». Сейчас ведется устройство стен, колонн и перекрытий, — сказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в данный момент завершается разработка грунта котлована станции. По его словам, для выполнения работ применялась специальная буровая строительная техника.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Длина маршрута составит около 40 километров, а ожидаемый ежедневный пассажиропоток — порядка 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно один миллион человек.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода ЗИЛ.

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