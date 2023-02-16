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Приметы и советы

Оксана Домнина: У Костомарова были минимальные шансы на выживание

Араз Салехов
Общество
Оксана Домнина: У Костомарова были минимальные шансы на выживание
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшается, он начинает дышать самостоятельно. Об этом рассказала его супруга Оксана Домнина.

— У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас, — сказала она.

По ее словам, врачи сразу предупредили близких фигуриста обо всех возможных вариантах развития ситуации, все решения о лечении принимались с Романом и его семьей. Также Домнина поблагодарила медиков, которые делают все возможное, чтобы Костомаров поправился, сообщает aif.ru.

Помимо этого, главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал, что у фигуриста была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией (отсутствием мочевыводящей функции почек). Однако за минувшие 48 часов органная дисфункция начала разрешаться, у фигуриста началось постепенное восстановление работы функции почек.

Врач-терапевт Ирина Ярцева оценила в беседе с «Вечерней Москвой» состояние Костомарова. По ее словам, специалисты вытаскивают фигуриста практически с того света.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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