Андрей Бочкарев: На станции «Корниловская» завершаются монолитные работы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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На строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро заканчивается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы на строящейся «Корниловской» Троицкой линии почти завершены, строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности, оборудования и систем вентиляции, — сообщил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на базе «Корниловской» в будущем будет сформирован транспортно-пересадочный узел. По его словам, на прилегающих к станции тоннелях продолжатся работы по устройству верхнего строения пути и жесткого основания.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Длина маршрута составит около 40 километров, а ожидаемый ежедневный пассажиропоток — порядка 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1 миллион человек.

До этого сообщалось, что сооружения основных конструкций станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро готовы почти на четверть.