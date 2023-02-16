Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: На станции «Корниловская» завершаются монолитные работы

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: На станции «Корниловская» завершаются монолитные работы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, поселение Сосенское, квартал № 1 Карта всех событий

На строящейся станции «Корниловская» Троицкой линии метро заканчивается устройство основных конструкций и начинается монтаж инженерных систем. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы на строящейся «Корниловской» Троицкой линии почти завершены, строители приступили к монтажу инженерных систем, в частности, оборудования и систем вентиляции, — сообщил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на базе «Корниловской» в будущем будет сформирован транспортно-пересадочный узел. По его словам, на прилегающих к станции тоннелях продолжатся работы по устройству верхнего строения пути и жесткого основания.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Длина маршрута составит около 40 километров, а ожидаемый ежедневный пассажиропоток — порядка 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1 миллион человек.

До этого сообщалось, что сооружения основных конструкций станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро готовы почти на четверть.

Москва Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте