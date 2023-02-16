Эксперт по правильному питанию Дюран назвал топ-5 самых полезных жирных продуктов

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Существует несколько полезных жирных продуктов, которые помогают наладить обмен веществ. Полезными лайфхаками для похудения с «Вечерней Москвой» поделился специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран.

Авокадо

В одном среднем авокадо содержится около 15 граммов жира, но пусть это количество вас не отпугивает. Помимо антиоксидантов, меди, магния, марганца, ниацина и рибофлавина, в авокадо много полезных жиров — тех, которые способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость сжигания жира в организме. Высокое содержание клетчатки в авокадо также способствует насыщению и снижает аппетит.

Яйца

Желтки содержат питательные вещества, ускоряющие обмен веществ и помогающие снизить уровень жира и плохого холестерина. Кроме того, в яйцах мало калорий и много белка, который насытит вас и будет способствовать росту мышц, если вы стремитесь к реальной трансформации фигуры.

Рыба

Одними из лучших источников витамина D является рыба, в том числе лосось, тунец, треска, сельдь и сардина. Это очень важно, поскольку, как было отмечено в недавних исследованиях, потребление витамина D связано с потерей веса. Рыба также является источником белка, богата полезными жирными кислотами омега-3.

Греческий йогурт

Во-первых, это отличный источник белка, калия и кальция. Исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием белка могут ускорить метаболизм и способствовать снижению веса, а также отлично насыщают. Кроме того, йогурт, содержащий пробиотики, помогает поддерживать здоровье кишечника. Жирный греческий йогурт также содержит линолевую кислоту, которая усиливает жиросжигающие свойства продукта.

Оливковое масло

Оливковое масло — один из самых полезных жиров. Доказано, что оливковое масло снижает уровень триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина и стимулирует высвобождение одного из гормонов, который помогает почувствовать сытость. Более того, некоторые исследования показали, что оливковое масло может повышать скорость метаболизма и способствовать снижению веса.