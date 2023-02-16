Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Мясников поддержал идею предоставления частным клиникам права выписки рецептов онлайн

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников поддержал идею предоставления частным клиникам права выписки рецептов онлайн
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, если инициатива будет одобрена, это принесет ощутимую пользу, так как Россия огромная страна и в некоторых регионах есть нехватка врачей.

Люди с хроническими заболеваниями смогут связываться с врачами по электронной почте и получать нужные рецепты без посещения поликлиники, что удобно и для пациентов, и для специалистов, передает НСН.

Минэкономразвития разработало законопроект, который дает частным медицинским клиникам право выписывать рецепты пациентов в онлайн-режиме. В ближайшее время документ планируют выставить на всеобщее обсуждение, передает Nation news.

На сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рецепты Александр Мясников Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте