Врач Мясников поддержал идею предоставления частным клиникам права выписки рецептов онлайн

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, если инициатива будет одобрена, это принесет ощутимую пользу, так как Россия огромная страна и в некоторых регионах есть нехватка врачей.

Люди с хроническими заболеваниями смогут связываться с врачами по электронной почте и получать нужные рецепты без посещения поликлиники, что удобно и для пациентов, и для специалистов, передает НСН.

Минэкономразвития разработало законопроект, который дает частным медицинским клиникам право выписывать рецепты пациентов в онлайн-режиме. В ближайшее время документ планируют выставить на всеобщее обсуждение, передает Nation news.

На сегодняшний день технологии компьютерного зрения выявляют патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.