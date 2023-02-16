Ракова: ЗАГСы Москвы увеличили в 3,5 раза число мест для регистрации на 23 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

ЗАГСы Москвы смогут поженить больше пар в красивую дату 23 июля 2023 года. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по просьбам жителей столицы было решено открыть дополнительные слоты для регистрации брака. Таким образом, число пар, которые смогут пожениться в красивую дату, увеличилось в 3,5 раза.

— Все даты с сочетанием троек в этом году пользуются популярностью у молодоженов. 23 июля выпало на воскресенье, в этот день недели обычно открыты только два дворца бракосочетания, все места в них на эту дату уже заняты. Теперь же пары могут подать заявления в еще пять дворцов бракосочетания, — сообщила Ракова, чьи слова приводит ТАСС.

В день всех влюбленных, 14 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных местах для заключения брака в столице в 2023 году. В тройку лидеров попали небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.

В среду, 15 февраля, астролог Ксения Геннек назвала лучшие даты для свадьбы в 2023 году. 23 июля там не оказалось, зато в список попали весенние и осенние числа.