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Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка в подмосковном детском саду

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка в подмосковном детском саду
Фото: МВД Медиа

По факту гибели ребенка во время занятий по физкультуре в подмосковном детском саду возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 февраля.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Халатность». На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, которые выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что погибший ребенок имел хроническое заболевание. Правоохранители проверят действия ответственных должностных лиц по организации учебного процесса для детей с учетом состояния здоровья.

Ранее стало известно, что 15 февраля на занятиях по физкультуре в детском саду города Домодедово скончался шестилетний мальчик. Ребенку стало плохо, его перенесли в медпункт. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть учащегося.

Подмосковье Следственный комитет Домодедово Московская область Смерть
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