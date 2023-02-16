Сергей Собянин подвел итоги первого месяца работы флагманского центра Больницы имени В. В. Вересаева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Около четырех тысяч пациентов спасли сотрудники флагманского центра Больницы имени В. В. Вересаева в первый месяц работы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Чаще всего врачи центра помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями — аппендицитом, панкреатитом и другими. Около 20 процентов пациентов были в тяжелом состоянии, 45 процентов — в состоянии средней тяжести, еще 35 — в удовлетворительном, — рассказал глава города.

Именно в данном центре впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи. Так, москвичи могут больше не ходить по кабинетам: большинство диагностических процедур проводится непосредственно у койки пациента. Также медики пользуются современным оборудованием, эффективным в лечении.

Кроме того, объединение информационных систем флагманского центра, скорой помощи и поликлиник позволяет врачам приемного отделения узнать данные о состоянии пациента еще до его экстренной госпитализации, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева открылся в столице 19 января. В первые дни работы сотрудники центра оказали помощь более чем 150 пациентам. Каждый пятый из них нуждался в реанимационной помощи.