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«Это ММА, детка»: Джиган попал в частную клинику из-за травмы

Лейла Алиева
Общество
«Это ММА, детка»: Джиган попал в частную клинику из-за травмы
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Рэпер Джиган попал в стационарную частную психиатрическую клинику после полученной травмы. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

— Со мной все в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье все хорошо, — написал он.

В свою очередь Super удалось выяснить, что музыкант лежит в стационаре частной психиатрической клиники, которая работает по таким направлениям, как психология, психиатрия, лечение зависимостей и неврология. Однако по какой причине попал туда Джиган до сих пор неизвестно.

В январе рэпер пострадал после нападения фиолетовой медузы во время отдыха на пляже в Дубае. Решив поплавать в море он увидел в нем двухметровую фиолетовую медузу. Сначала артист решил просто поплавать рядом, однако медуза неожиданно вынырнула и напала на Джигана, сам же рэпер не стал так просто сдаваться и, увидев рядом плывущих краба и барракуду, «позвал» их на помощь.

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